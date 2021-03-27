新一屆F1於巴林正式開鑼，在周六的排位賽中，在練習賽表現出色的韋特本，在Q3造出全場最快圈速的1分28.997，力壓平治的咸姆頓和保達斯奪下新一季第一個桿位，周日正賽將排頭位出賽。

周五上演的的2節練習賽，紅牛車隊的韋特本都造出全場最快，他在周六的第3節練習賽亦做出全場最快的1:30.577，而平治車隊的黑帝咸姆頓排第二位，比他慢0.739秒。韋少在Q1繼續做出做快成績，以1:30.499排第一位，而第二快就是F1首位「千禧後」，艾法托利的日本車手角田裕毅，慢0.108秒。而備受矚目的「車神之子」米克舒密加的哈斯車隊就在Q1出局，正賽將會與馬斯賓分別以19位和20位起步。

在Q2，法拉利車隊突然發力，由辛斯以1:30.009秒造出全場最快，而勒卡歷就慢0.001秒緊隨其後，而紅牛車隊的佩雷斯亦在Q2出局。到Q3，平治的咸姆頓和保達斯都造出最快時間，但韋少在最後關頭再次刷新全場最快圈速，以1:28.997奪下新季第一個桿位，而咸姆頓和保達斯就分別會以第二位和第三位在正賽出戰。

排位賽後，韋少表示：「球隊今周的測試表現很好，車輛都運作的很好令我非常享受。我在Q3第一圈做得不太好，但我知道可以平衡方面做得更好，我對桿位感到非常滿意。」

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