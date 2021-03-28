網隊上周六獲得馬刺中鋒艾迪列治（LaMarcus Aldridge）同意加盟，組成合共41次入選明星賽的「六星戰隊」。今次是超級球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）繼效力五年三冠的勇士王朝後，再次身處擁有豪華班底的球隊。有網站分析KD過去六季的隊友有史堤芬居里（Stephen Curry）、K湯遜（Klay Thompson）和韋斯卜克（Russell Westbrook）等人，但勒邦占士（LeBron James）就只有K艾榮（Kyrie Irving）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）等，認為KD從隊友得到的幫助更大。

同樣司職小前鋒的KD和占士是聯盟現今兩位最頂級的球星之一，前者隨勇士贏得兩屆總冠軍，而占士亦為熱火、騎士和湖人合共拿過4屆總冠軍。但有媒體認為，KD過去6季的隊友實力比占士的隊友更強，他本有機會贏得更多冠軍指環。KD於16/17球季轉投勇士前，已在雷霆跟韋斯卜克合作多年，但他們始於未能領雷霆贏得總冠軍；直至他轉投勇士，其隊友再「升呢」為「咖喱仔」史堤芬居里、K湯遜、祖蒙特格連（Draymond Green）和伊古達拉（Andre Iguodala），現時在網隊又有艾榮和雷霆拍檔夏登（James Harden），加上有比歷克格芬（Blake Griffin）、D佐敦（DeAndre Jordan）和艾迪列治，實力相當強勁。

而占士過去六季的隊友，除有騎士的艾榮和現任湖人隊友AD外，路夫（Kevin Love）和朗度（Rajon Rondo）已相對是二、三線球員，若計算場均得分的話，場均第四高分的隊友就是其現時的湖人隊友夏利爾（Montrezl Harrell），但這位上季最佳第六人從未入選過明星賽，可見占士整體的隊友陣容跟KD的組合比下去。

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