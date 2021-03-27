周日世盃外歐洲區早場 賽事，D組的法國作客對陣哈薩克。上場法軍主場迎戰烏克蘭雖然失分，不過球隊全場令對手未有一次中目標射門， 防守表現仍然可靠。哈薩克作為D組最弱的球隊，預計這次世盃外屬於陪跑分子，此役撐法國反底，捧「讓球主客和」[-2]的「客勝」。

首輪賽事失分的法國，今仗遠征哈薩克雖然有主將尼高路簡迪因傷提早退隊，惟「高盧雄雞」的板凳深度非常足夠，幾乎可以排出兩套陣容應戰，上場先列後備的保羅普巴、奧士文尼迪比利以及盧卡斯迪治尼此役都有機會擔正，前中後三線星味及實力依然足夠。另外，法國的作 客成績極佳，現時已經錄得六連勝， 其中曾擊敗葡萄牙及克羅地亞這些勁旅，故今場面對實力較差的哈薩克，要全取三分難度不大。

主隊哈薩克在去年的歐國聯比賽中表現令人失望，在C4組排包尾，而且球隊近六場賽事未曾一勝，今場難以看好。這次哈薩克大軍名單中，大多數球員都在本土聯賽效力，不過亦有幾名在俄超打滾的球員入選，莫斯科中央陸軍中場薩洛迪洛夫為國家隊上陣16場雖攻入7球，不過此役面對法國穩固的防線難有作為，捧法國大勝而回。

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