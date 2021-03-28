美國傳媒報道，因為「家庭理由」未有跟隨網隊進行一連三場西岸作客之旅的K艾榮（Kyrie Irving），原來是因為未婚妻臨盆在即而請假。消息又指，這位明星控球後衞可能會再錯過未來一至三場賽事。

K艾榮今年一月初曾以私人理由缺席網隊的比賽及訓練，甚至連主教練尼殊（Steve Nash）也無法跟他取得聯絡，其後網上就有片段流出，原來他是因為家人開大型生日派對，為姐姐艾絲雅慶生而請假，結果惹來猛烈批評。

直至上周領軍在主場擊敗巫師後，K艾榮又以家庭理由請假，一度引起外界議論紛紛，認為他任意妄為的性格，將會成為網隊爭標的阻力。不過，有美國傳媒就爆出，原來這位29歲球星今次請假，是因為要陪伴即將生產的未婚妻Marlene。

消息指，這將會是K艾榮與Marlene的首名孩子，而他與前任女友本身亦有一名女兒。K艾榮原定會在香港時間周二上午主場對木狼之戰復出，但報道指他可能會再錯過一至三場比賽。

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