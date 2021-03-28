葡萄牙雖然在上周六的世盃外被塞爾維亞逼和失分，不過上月才傷癒復出的前鋒迪亞高祖達此役就交出不俗的狀態，上半場靠頭槌梅開二度助球隊一度領先兩球，惟最終無法帶領球隊取勝。看到祖達狀態火熱，相信最開心的必定是利物浦領隊高普，事關今季紅軍的「埃及文明」表現一般，導致球隊戰績下滑，祖達回歸可以再度成為紅軍的奇兵。

現年24歲的祖達今場為葡軍正選登場，並且於11及36分鐘兩度接應隊友傳中用頭槌頂入，可見身高只有1米78的祖達頂上功夫不算差。雖然祖達在19年11月才首次入選國家隊，即使上陣次數不算多，惟此子的入球效率驚人，為葡軍披甲11場就已經攻入5球，在基斯坦奴朗拿度（C朗）近兩場國際賽「食白果」的情況下，相信葡萄牙教練費蘭度山度士亦明白祖達可以擔起葡國的進攻大旗。

除了山度士之外，紅軍主帥高普相信也會對於祖達此役的表現印象深刻，今季紅軍在聯賽成績較差，而且前鋒羅拔圖法明奴不時出現門前失機的情況。其實祖達加盟初期，這名葡萄牙翼鋒就經常擔任奇兵為球隊入球，不過隨後受到傷病問題拖累，這次祖達在國家隊重拾狀態，預計接下來回到英超賽場後，紅軍在前線上的攻擊組合又會變得更多元化。

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