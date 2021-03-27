有一段頗長的時間，我極喜歡穿4XL的淨色T恤，配以俗稱瀨屎褲的超闊低腰牛仔褲，再加一對Air Jordan。當時—大概是十多年前吧，不用上班的日子就會這樣穿，闊身Tee塞滿一整個衣櫃。去街之外，落場打波都要Oversize，訂做球衣時會特別要求要大一號的褲子，過膝屬基本，再長一點就更好了。

每個人，都有些不堪回首的記憶，或照片；那天回老家打開舊電腦硬碟，太太笑得幾乎缺氧。如今回看當然老套，但正如我輩曾為城城的杜拉格斯髮型、具有清潔街道功能的拖地大喇叭牛仔褲、還有「煲」袋和「喪Paul」銀包瘋狂過。客觀上的「型」，其實很大程度與潮流掛勾；如今覺得過時，只因潮流過去，與那些東西是否好看關係不大。坦白說，如今我還是覺得闊身衫褲很型，但自問已沒有膽量再穿上它們走到球場跟隊了，這會令本已頗為成熟的我於街場年輕朋友之間顯得更加成熟。

波衫潮流，當然由球星帶動。上述闊袍大袖，相信大家都猜到是艾華遜（Allen Iverson）年代、千禧年後的產物了。是的，當時剛踏足社會不久，經濟能力比學生年代好；反倒成長時期，未夠財力模仿偶像佐敦（Michael Jordan）的場外衣着，擁有一雙AJ，最多多條啪鈕褲，就已心滿意足。衣着之外還有打球方式，當年明明四野無人都要二段換手上籃，明明有足夠投籃空間又要左右晃動膊頭然後再來fadeaway跳射。2000年後就瘋狂練習花式運球，寧願滯留在此處都要不停地插花；多個三兩載，LBJ加入聯盟，球場上穿貼身衣的大隻仔多了，下身依然是闊身波褲一度。

時至今日，當然全民三分，可是衣着上卻想來想去都想不出甚麼特色，是我太老了吧。以往穿鞋只看潮流，如今則有國度聲言因理念要罷穿外國大牌，就走着瞧。聽聞那些牌子的貨品，於網上減價時段依舊瞬間售光；別太過認真，否則最後地面上除了碎了一地的心，還有遍地眼鏡碎喔。

伍家謙

多媒體工作者

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