港超聯一哥傑志近季處球隊交接期，近期受傷兵影響，本地球員上陣略減，上場對天水圍飛馬的正選只有兩名本地球員，有球迷在社交平台批評傑志再傾向入籍老將，傑志會長伍健日前在社交平台撰文解釋，指球隊今季用人大原則不變，盡量起用有護照的本地球員。

衞冕傑志上周中作客飛馬正選陣內只有鄭展龍及何振廷兩名本地兵，賽後有球迷在社交平台貼文投訴傑志近期減少本地球員上陣比率，陣內有羅拔圖及丹恩奴域等年屆39歲球員，而今日對晉峰的聯賽有羅梓駿、安永佳、何振廷及畢頓四名傑志青訓兵正選上陣。

傑志會長伍健上周六在社交平台貼文回應球迷投訴，他指：「球隊在每場比賽面對不同問題，排陣可能都要作出不同取捨。要了解球隊用本土球員的想法，應該參考全季用人安排。」

他表示，隊內常規正選有李毅凱、陳晉一、安永佳、鄭展龍等，間歇性有羅梓駿、賓紀文、史雲斯頓、畢頓及何振廷等，他指：「年青球員人數不少，而李毅凱選擇離隊，陳晉一剛做完手術、安永佳連續打了好幾場比賽要休息，而史雲斯頓及畢頓剛傷愈，狀態未足。」

他說：「(對飛馬)教練用上鄭展龍和何振廷，而將羅梓駿和賓紀文放在後備席上，我又覺得無可厚非。請大家相信球隊，相信教練團。球員不會因為他年青或本土就一定取得正選位置。在同樣的能力和狀態的先決條件下，傑志會盡量起用較年青和有香港護照的球員，這就是傑志用人的策略。」

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