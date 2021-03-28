邁阿密網球公開賽周日進行第三圈賽事，女單三號種籽哈蕾普賽前宣佈因傷退賽，讓對手拉脫維亞的施維絲杜娃不戰而勝，自動晉級。而德國名將姬芭和11號種籽賓絲周日則齊齊出局，施維杜蓮娜則連贏兩盤晉級。

女單世界排名第三的哈蕾普，於年初澳網八強不敵莎蓮娜後就養心休養，備戰今次WTA 1000等級的邁阿密網賽。雖然她首兩圈都要和對手打至三盤，但最後仍順利拿下勝利晉級。惟周日第三圈鬥施維絲杜娃前，她在Twitter宣佈因肩傷關係無法繼續比賽：「很抱歉，我必須退出邁阿密網賽的女單和女雙賽事，我的傷勢不像預期，讓我無法繼續比賽。不能繼續出戰令我很難過，我來到這裏希望全力發揮，但不幸地我不能夠，希望下年我能強勢回歸。」哈蕾普退賽變相送對手施維絲杜娃晉級，她第四圈將鬥克羅地亞的哥津。

同日第三圈，24號種籽姬芭以5:7、2:6不敵2屆大滿貫得主的白羅斯球手艾莎倫嘉出局，11號種籽賓絲更被排名比自己低的球手淘汰，她在先贏一盤6:4下，連輸4:6、4:6不敵捷克的禾祖奧蘇娃。烏克蘭球手施維杜蓮娜就以盤數2:0擊敗俄羅斯的阿歷珊杜芙，打入16強，而9號種籽姬維杜娃亦順利過關。

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