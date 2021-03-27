周六一場英乙早場賽事，格連森林主場對保頓，前鋒謝美利馬特手部受傷離場，當時鏡頭拍攝到他的手指已扭曲至變形，狀甚恐怖。

開賽僅6分鐘，這位牙買加球員就在與對手鬥撞下，右手的手指被撞至變形，由於有直播，在電視機前的觀眾都看到這嚇人一幕，而他也立即坐在地上，要由軍醫入場治理，而當軍醫抬起他的手時，他的表情也相當痛苦，最後只有被抬離場。

有網民也就片段留言，指自己整在吃午餐，怎料看見這一幕後，馬上想將剛在咀嚼中的炒蛋多士吐出來，也有人就表示「隔住個mon」都覺得痛，更覺得他可能全部手指都折斷，需要很長一段時間休養，祝他盡快康復。

格連森林與保頓都在英乙爭奪升班席位，前者賽前排第3，領先第5位的對手2分，而這場比賽最終X:X完場，XXXXX。

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