香港田徑系列賽一周日續於將軍澳運動場舉行，呂麗瑤於女子100米跨欄以13秒57位第一，她賽後被問及奧運排名一事時，她感觸嘆說過去一年於疫情下堅持訓練，無奈失去比賽機會，期間一度哽咽，她另透露為方便到歐洲比賽，未來將接種武漢肺炎疫苗。

繼上周測試賽後，香港田徑總會今周再辦系列賽一，呂麗瑤於100米跨欄以13秒57大熱封后，她指滿意成績比上周有進步，又指假如能出外作賽定有提升，「做到一場比一場快嘅，下個月就香港錦標賽，feel到魂魄返緊嚟。可能太長時間冇比賽，個人提唔起勁，如果擺我去其他國家比賽，相信可以造到好啲嘅成績，要逼一逼我，當然都唔可以成日依賴人哋帶住我跑。」奧運排名積分截數日漸近，眼見亞洲區競爭對手疫情期間皆有機會出外參賽搶分，呂麗瑤無奈指形勢被動，斯人獨憔悴，「其實係有機會爭去奧運，但好耐冇比賽，畀人撳住嚟砌，太被動，人哋個個20、21年都有跑。」她提及捱過閉門訓練，卻苦無出場機會時更一度感觸哽咽，「撇除外在因素，至少自己要做到最好，呢個係一路堅持每日去練嘅動力。閉門時係辛苦嘅，長時間同教練遙距訓練，每一日喺體院起身得我同張宏峰互相幫手練，大家都好努力，但冇目標係最辛苦，上年香港錦標賽大家都好期待，但延遲再延遲就冇咗，大家都好無奈，唔好話奧運分，好似冇咗機會檢視自己嘅努力。」呂麗瑤透露未來或有機會到歐洲比賽，她會於疫苗計劃重啟後接種復必泰疫苗。男子組方面，張宏峰於110米欄以14秒11奪冠，去年升上成年組的王珞僖則以14秒56排第四，後者指相對去年初戰高欄時跌跌撞撞，今次已大有改善，逐漸適應欄高。

今日賽事另有新紀錄誕生，18歲的中六生陳志強於三級跳跳出15米正，以0.03米之差刷新高澔塱16年所創的男子U20紀錄，他指過去一年未能到運動場接受正式訓練，久久未有躍入沙池，主練跳遠的他期望今年內能跳出7米3左右的水平。

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