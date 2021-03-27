周日歐洲區世盃外戰火繼續，在B組首戰失威被逼和的西班牙作客格魯吉亞。「狂牛軍團」上仗佔盡主動下，仍被希臘1:1逼和失分，攻力問題依然困擾球隊，而且教練安歷基仍在尋找最佳的中前場組合，今仗面對料會主守的格軍，取「入球大細」[2.5球]的「細」更佳。（球賽編號：星期日21；有線662台明日0:00am直播）

西班牙上仗主場迎戰近年成績下滑的希臘，雖然控球率完全佔優，但只靠前鋒艾華路莫拉達33分鐘攻入開紀錄一球。換邊後，主帥安歷基在換走其中前場所有拍檔下，球隊無法再入一球，最終痛失兩分。由此可見，安歷基的中前場最佳組合仍未有定案，今仗亦難料正選陣容，面對實力相對上更弱的格魯吉亞或可能繼續試驗，小勝可能性甚高，故博「細」。

同日另一場，C組意大利同樣作客鬥保加利亞。上仗意大利2:0輕取北愛爾蘭，繼續保持文仙尼領軍殺弱隊的威力，今仗雖然作客，但對手保加利亞上輪鬥瑞士未夠15分鐘已失3球，可見防守之弱。意大利雖有力比瑞士取更多入球，但球員戰意難料，球隊最近已連開3次2:0，不妨敲意大利「讓球主客和」[-2]的「和局」。（球賽編號：星期日30；有線603台明日2:45am直播）

文：亨少