國際劍聯花劍大獎賽今日（周日）於多哈展開正賽，港隊事隔一年再上戰場，23歲的蔡俊彥八強止步，無緣獎牌。

自去年三月埃及世界盃後，香港花劍隊足有一年未有亮相國際舞台，今次賽事港隊男、女子隊均派員出征，經過首兩日資格賽後，港隊有吳諾弘突圍出線，與世界排名12及14的蔡俊彥及張家朗同戰正賽。港隊三子中，蔡俊彥及張家朗皆64強及32強淘汰對手，至於吳諾弘則於32強以8:15不敵波蘭對手出局。戰至16強階段，曾於19年勇奪上海大獎賽季軍的蔡俊彥先以15:9擊敗捷克的Alexander Choupenitch，緊接於同一劍道出場的張家朗則鬥美國劍手Gerek Meinhardt，雖然他中段一度領先，惜最後以13:15敗陣，其後蔡俊彥面對這位世界排名第三的運動員亦未能替隊友復仇，以11:15告負。

另一邊廂於美國聖母大學升學的重劍女將佘繕妡亦出戰NCAA全美大學生劍擊錦標賽，經過三輪共15場賽事，她獲12勝，暫於24名參賽者中排第二。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波