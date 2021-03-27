上周六世界盃歐洲區外圍賽A組，葡萄牙作客塞爾維亞一役，雖然靠迪亞高祖達梅開二度半場領先兩球，但下半場被主隊連入兩球追平。補時階段塞爾維亞更有後衞被逐要10人應戰，葡萄牙最後一擊雖然靠基斯坦奴朗拿度（C朗）射入，但由於外圍賽沒有門線技術又沒有VAR，最終球證及旁證都認為主隊後衞門前解圍「成功」，導致葡萄牙今場贏變和，不斷向球證投訴的C朗最終更領下黃牌，只好投擲隊長臂章洩憤！

由於費用昂貴，在全球都會舉行的世界盃外圍賽是統一不會使用VAR及門線技術，又沒有安排底線裁判，導致不少誤判出現，最新受害者正是C朗及葡萄牙！上周六這場世盃外A組第二輪賽事，葡萄牙作客出線最大競爭對手塞爾維亞，以曼市雙雄進攻核心般奴費南迪斯及貝拿度施華，支援利物浦射手迪亞高祖達及球王C朗攻堅。

開賽11分鐘客軍葡萄牙就取得領先，當時貝拿度施華右路左腳傳中，迪亞高祖達於尾柱輕鬆頂成1:0。戰至36分鐘客軍再擴大比數，薛迪索拉斯右路傳中，迪亞高祖達再次搶點成功頭槌攻門，皮球成功中柱彈入，個人梅開二度，助葡萄牙領先兩球回到更衣室。

不料易邊後戰情風雲變色，下半場開賽僅一分鐘，半場時才後備上陣的尼曼查拉當積右路傳中，中鋒阿歷山大米祖域在兩名守衞夾擊下仍能頂入，助主隊塞爾維亞追近至1:2。60分鐘，尼曼查拉當積再次交出助攻，直線傳給後上的菲臘高斯迪，後者成功把握半單刀機會破網，助主隊追成2:2平手。

補時階段，塞爾維亞後衞尼高拉米連高域因飛鏟對手直接領紅，多打一人的葡萄牙原本靠C朗成功絕殺，紐奴文迪斯阿歷山大左路大腳將皮球踢入禁區，C朗搶先塞爾維亞門將迪米杜域一步，將皮球踢向空門，雖然塞爾維亞守衞米祖域飛鏟將皮球解圍，但皮球其實已明顯越過白界，然而當時球證及旁證都未有表示入球有效，加上沒有門線技術及VAR可以翻看入球，結果C朗衝向旁證投訴不果，最終更被球證判罰黃牌。

皮球解圍後，其實貝拿度施華再有一次射空門機會，但再一次被門前的米祖域護空門成功，最終葡萄牙由贏波慘變和波，遭主隊塞爾維亞逼和2:2痛失兩分，賽後兩隊同樣1勝1和並列A組榜首。而作為葡萄牙隊長的C朗含冤受屈後，不斷揮手示意不公，更脫下隊長臂章，狠狠地投擲在地上洩憤，憤怒地步離球場。

事實上，今次已不是C朗第一次投擲隊長臂章洩憤，2010年11月葡萄牙主場友賽西班牙，C朗在左路先後避過碧基及沙比阿朗素後，再將皮球挑射笠過西班牙門將卡斯拿斯，眼看這個金球必入之際，隊友蘭尼卻在門前再加一頭，結果旁證指蘭尼越位判罰入球無效，因為「豬隊友」而導致入球無效的C朗，隨即投擲隊長臂章洩憤，成為球壇一個經典一幕。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！