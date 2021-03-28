武漢肺炎疫情下，本地籃壇停擺多時。學界籃球傳統勁旅拔萃男書院及英華書院舊生各自組隊，於灣仔修頓室內場對撼。於在場近800名球迷見證下，最終由男拔萃舊生組成的嘉多利山聯隊在全場領先下，以83:71勝出。

為支持本地籃壇，男拔萃及英華一眾舊生分別組成「嘉多利山聯隊」及「YWOBA」，今午聚首灣仔修頓上演「心回球場」邀請賽，是繼去年一月ABL賽事後，相隔逾一年再有售票籃球賽事於修頓開打。賽事戲碼甚具睇頭，包括葉耀邦、梁嘉顯、楊睿騏及何倚楊等甲一球員亦有列陣，吸引近百球迷在開賽前已在場外等候入場。

嘉多利山聯隊入局較快，葉耀邦、梁嘉顯、黃文康接連得分，一度打出11:0的攻勢。英華舊生及後重點防守港將葉耀邦收效，加上完第一節前由龍子傑射入壓哨三分，收復部份失地至12:18。第二節葉耀邦延續火熱手感，頻頻起手建功，半場收獲14分；反觀YWOBA外線啞火，只靠罰球拉近比分。男拔萃舊生隨後收起部份主力，YWOBA全場壓逼下成功收窄差距，以31:42完半場。

第三節男拔萃舊生繼續掌控戰局，逐步拉開分差，以17分優勢進入第四節。末節英華舊生一度打出氣勢，力追下收窄比數，惜未竟全功，最終嘉多利山聯隊以83:71勝出賽事。

今仗是港將葉耀邦自去年亞盃外遠征澳洲後首次正式比賽，取得22分的他形容自己表現中規中矩：「這一兩年都是不停練習、健身，又經歷封場，不停循環三四次。」畢業多年，他指今日再與一眾隊友及老對手聚頭比賽感覺興奮：「那時與一班舊隊友打了五、六年，可以重聚很感恩很開心」，加上過往港隊在修頓場時皆沒有觀眾，今日則有近幾百名觀眾撐場亦令他喜出望外。

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