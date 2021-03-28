英格蘭周日將會出戰世界盃歐洲區外圍賽作客阿爾巴尼亞，由於近期挪威、德國、荷蘭等球隊，都在世盃外賽前穿上印有「人權」字樣的上衣，為明年世盃主辦國卡塔爾的人權問題發聲，作為英軍隊長的哈利卡尼則稱，英格蘭或會跟隨進行相關抗議，但拒絕回應自己球會的前途問題。

哈利卡尼表示：「你可以看到這幾天那些球隊的做法，我們將會與球員們進行溝通，我肯定會有正面的結果，因為看不到任何原因反對它，不過就像單膝跪地一樣，我認為最重要是每個人都有自己的觀點，並更衣室中表達感受，我們會有一個小組作出討論。」

對於被問及28歲的他，今夏會否離開熱刺時，卡尼則稱：「我認為這是一個很難回答的問題，最重要的是，我現在要專注於英格蘭未來兩場賽事，然後是熱刺今季餘下比賽及歐洲國家盃決賽周。」

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