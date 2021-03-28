效力曼聯的烏拉圭前鋒卡雲尼，盛傳今夏有意離開紅魔鬼回南美「搵食」，繼他的父親早前指出，卡雲尼在英國過得不愉快後，就連烏拉圭國家隊助教列保羅，亦公開呼籲卡雲尼應該回到南美洲效力。

這位現年56歲、自06年已成為烏拉圭國家隊助教的列保羅，近日接受傳媒訪問時表示：「如果卡雲尼去小保加或其他地方，這對於國家隊都會有所幫助。」

「首要是他在覺得舒適及具競爭性的地方踢球，如果他靠近這裏（烏拉圭）比賽當然最好。如果他在覺得最舒服的地方比賽，對我們來說當然是好事，對我來說不論是在小保加還是其他地方，我們必須讓他保持狀態及競爭力。」

已為烏拉圭上陣118場攻入51球的卡雲尼，去夏加盟曼聯後並非必然正選，前鋒位置要與安東尼馬迪爾、格連活特等較年輕的球員攤分，去年12月更爆出種族歧視風波，遭英足總停賽三場，故外界預料已經34歲的他，今夏大有機會離開曼聯。

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