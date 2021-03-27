上周六港超聯賽事，標準流浪在斧山道運動場迎戰東方龍獅，在近兩仗接連守和傑志及理文後，終在強隊身上全失三分，以1:3落敗。同日愉園與冠忠南區賽和，流浪續排第五位，而東方則守在第二位，與榜首的傑志僅差一分。

賽事吸引881名球迷入場，流浪今仗一對正選中堅均避戰，基藍馬受傷，法蘭度則因已累積四面黃牌，故留力下仗對愉園的大戰。開賽初段，以杜格拉斯及鍾昇霖鎮守中路的流浪保持近期踢法，接近全軍退守，圍攻的東方有黃威禁區頭槌一批僅柱邊出界，是初段最具威脅攻門。戰至14分鐘，流浪前鋒亞加斯圖傷出，由傷癒的祖連奴入替。33分鐘，強攻的東方打破流浪缺口，由利馬回傳予迪高後上抽入死角，這是流浪門將奧利斯近三場首個失球，東方領先1:0。其後流浪反擊機會，祖連奴半單刀未能把握，東方半場領先1:0。

迪高世界波收死奧利斯

易邊後七分鐘，盧卡斯混戰中頂入，加上辛祖在60分鐘再建一功，東方拉開到3:0。之後兩隊互有攻守，但全場高潮在於大鐘顯示71:01開始，流浪球迷高叫「菲臘」李輝立並唱生日歌，為上周五農曆生日的流浪總監李輝立賀壽。完場前林學曦抽射得手，打破入球荒之餘，助流浪追至較接近的1:3完場。林學曦賽後表示：「信心一直都在，停擺期間亦有一直保持狀態，自己在復賽後位置有變，故入球機會較少，但為球隊不介意作調整。」教練賴嘉輝就指，今仗安排戰術以亞加斯圖打反擊為主，此子早段傷出嚴重影響部署。

東方主教練李志堅就指：「流浪最近氣勢很好，對手守門員很出色，加上作客斧山道不易應付，入了一球靚波開紀錄，踢得比較舒服。」他又認為尾段失球不應該出現，球隊今仗表現一直很好，但尾段體力有點下降。

愉園南區握手言和

同日尾場賽事，愉園在旺角大球場被南區以1:1逼和，雙方均終止連敗。愉園開賽六分鐘就由傷癒復出的羅拔奧度接應查理史葛傳中頂入，南區在40分鐘同樣以頭槌回敬，由川瀨浩太建功，2隊半場踢成1:1平手。易邊後南區有較多攻勢，但多次射門都未能轉化為入球，最終以1:1賽和。愉園終止兩連敗，南區則在連輸五場後，錄得復賽後首場不敗。

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