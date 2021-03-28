美國名將陳巍周六在瑞典斯德哥爾摩舉行的花樣滑冰世界錦標賽自由滑項目表現出色，成功收復之前在短節目上的失地，有驚無險完成三連霸，17歲日本小將鍵山優真得第二，貴為兩屆冬奧金牌得主的「冰王子」羽生結弦則只得第三。

儘管在短節目因為失誤只排第三，但陳巍在自由滑展示出驚人的心理質素，完成了五個「四周跳」高難度動作，得到222.03分，最終更以總分320.88分，連續第三次贏得世錦賽冠軍。鍵山優真在自由滑得到190.81分，總成績以291.77分得第二。至於原本帶頭的羽生結弦，由於在周六出現失誤，只得182.20分，最終僅能以289.18分得到一面銅牌。

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