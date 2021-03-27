康文署管轄的足球場經常惹用家詬病，繼九龍城驚現縮水五人場後，近日多個球場被揭龍門框高矮不一，令多場賽事被迫腰斬及取消。球場設施問題向來嚴重，政府最新一份財政預算案中，就計劃撥款3.18億元改善70個足球場，包括大幅增加符合國際標準的五人足球場，並將現有11人場擴建為標準場。一直有研究本地足球設施的立法會醫學界議員陳沛然形容，這是20年來改善足球場地的躍進。不過，政府架構要將球場改建成合符國際標準的路預期相當漫長，用家只能繼續等候。

武漢肺炎疫情緩和，政府重開體育場所，不過在重開球場前，先被前港隊長陳偉豪踢爆九龍城石鼓壟道遊樂場五人場縮水，遠離標準，而青衣東北公園及蒲崗村公園球場的龍門框亦不合標準，原先安排在該場地的賽事要腰斬及取消。事實上，康文署管轄球場問題不斷，除缺乏維修，也未有適當在仿草上補充膠粒，場地過硬，不合標準，界線不合比例，還有燈光遠低於應有水平等。

立法會議員陳沛然是足球愛好者，曾加入凱景預備組，又曾為該隊出戰足總的五人足球聯賽，這位醫學界議員自2016年出任議員起便關注香港足球發展，並對球場進行研究，曾在立法會向政府提出質詢球場設施等問題，還向政府提交改善足球場地計劃書，希望政府改善球場問題。他亦深明政府對體育政策的方針是先有成績才給予資源，既然男女子11人足球要交成績困難重重，提出在五人足球爭成績，希望足球可叫「四飛」。

陳議員說：「做議員後開始投入踢五人，試想想，香港長遠的足球發展，除11人外其實可以加強推動5人，可向政府解釋5及11人雙線發展；香港要打出成績才可獲體院及爭取更多資助，七人足球踢得好卻沒國際認可，幫不到足球爭取資源發展，如11及5人都發展，情況就如打麻將，明明可叫『四飛』，沒理由去『單吊』或叫『卡窿』。」

陳醫生於2016年擔任議員，除代表醫學界發聲，還研究過全港球場數量及標準，連續四年向政府質詢有關足球場問題，而2019年11月還寫建議書給政府，提出改善球場標準。他說：「香港目前11人場有61個，當中25個大小並不合乎國際足協標準，香港也有不少五人場，但合國際足協標準的只有四個，國際標準是國際足協所訂的20x40米，要有龍門架，不能有牆，全港只有湖山體育館係合乎標準，土瓜灣海心公園等室外五人場只可作為足總乙組賽事之用，而國際賽要在室內，將來啟德體育城落成，應該會有多一個。」目前香港只有石硤尾公園及湖山體育館兩個室內場有專用五人界線，而馬鞍山與將軍澳體育館是以手球線「頂檔」。

康文署早前將九龍城石鼓壟道遊樂場內2個有圍牆的五人場改建為新五人場，可是場地面積大縮水，成了球迷熱話及笑話。陳沛然指出縮水場是歷史遺留的問題：「負責規劃設施是規劃署，設施是11人場地的就有跟國際標準，但五人場是跟當年有圍板的尺碼，即28x36米或18x30米，但現在國際足協要求的五人場的球場長度是38至42米，闊為18至22米；政府建場要跟規劃署標準，標準沒更改，就出現這個縮水場。這是歷史的原因，不可說政府錯，因為有關五人場規劃標準是幾十年沒更改過。」陳議員指出，球場大小影響了球員發揮：「海心公園球場的五人場，跑十步才到底線，九龍城這個場三步就到，身體肌肉記憶完全不同，如改善到，踢來感覺不一樣。」

陳議員自言儍儍地，逐個場量度大小，找齊全港球場資料，希望找出那些合標準，那些不合，並將資料建立成足球場地資料庫，而2019年11月又寫建議給政府提出改善，料不到今年財政預算案準備撥3.18億改善足球場，更說要達到國際標準。他說：「相信這是20年來香港足球第一次在球場硬件上有如此躍進；之前完全沒想過，我問關於足球場地等問題，純粹是為興趣及想知香港足球發生甚麼事，現在聽到爭取多年改善的議題，政府願撥錢改善的確挺開心的。2017年第1次問關於足球的問題，當時政府部門很緊張，可能因為很多年都沒人問，官員想知醫學界議員會問有關足球問題，主要因為個人不想只關注醫療，也留意其他基層及社福等，自己對足球又有興趣就每年跟進，沒想過這會成了公共政策故事。」他表示政府是行政主導，政策是由上而下，市民如想推動政府就先要找資料，再寫建議書，而以議員身份去問，四年多以來不斷嘗試，竟見到政府肯出資改善場地，可說是萬中無一，市民也可以這方式嘗試，只是成功率很低，不符合成本效益。

財政預算案指政府將大幅增加符合國際標準的五人場，並研究擴建為標準11草地人場，加快更新人造草地，當中涉及70個球場；陳指政府這類文件首要留意關鍵字：「關於五人場的關鍵字是『大幅增加，符合國際標準』，而11人場的關鍵字是『研究將現有擴建為11人標準』，沒大幅、沒增加。務實看是不會加地建場，即是將現有球場改善更新，而先要規劃署更新五人場標準，等康文署可以跟新標準改場，但有些太小，可能要拆圍牆，有些就算拆都改不到。」

政府準備撥款「執正」球場，涉及不同政府部門，陳沛然提醒市民要耐心等候一段長間才可見到合標準球場：「如要改建這個場（石鼓壟道遊樂場）就要跟程序，包括城規會、規劃署、區議會及地方人士，政府要做咨詢，個人覺得地區人士知道是『執靚個場』，相信大部份會同意。以政府行政程序及過程，可能要等很久很久，大家要慢慢等；我中學年代，30年前這個五人足球場是有圍板的，如果等幾年可以有合標準的場地，個人覺得可以接受，要一步一步行，未必可以一步到位，也不要期望這筆撥款可以改善周邊設施，如更衣室及觀眾席等，場地所限，整好條線，有多些合標準球場是實際些的想法。」

他指出，當社區有合標準的五人場，自然就有地區訓練及比賽，硬件及軟件配合，成績自然會出來，但大家要有概念改建工程是漫漫長路。「如果沒這份財政預算案，基本上不會有這個訪問，大家繼續踢這個場，大家如常生活，亦沒有期望。」既是醫生，又是球員的陳沛然說。

近年康文署足球場問題

2021

青衣東北公園球場：龍門框不合標準

蒲崗村公園場人造草：龍門框不合標準

九龍城石鼓壟道遊樂場5人場：球場遠離應有標準

2019

櫻桃街公園七人仿真草場：草地嚴重損毀

2016

跑馬地遊樂場真草足球場：燈光不足、界線不合標準及比例

近年政府主要足球計劃及內容

2011

鳳凰計劃：建立足球風格；加強教練及青少年球員培訓、提升世界排名及市民參與，以及發展五人足球

2015

五年策略計劃：成立港超聯、提升內部管治水平、增地區足球隊資助；革新發展，以培訓球員能在世界級水平競爭

2018

賽馬會將軍澳足球訓練中心：有3個真草及3個仿真場，另有一個五人場，於2018年4月啟用

2020

展望2025策略計劃：港男足打入2034年世盃決賽周、男子5人足球隊晉級2028年亞洲盃決賽周；減票價以提高入座率；港女隊躋身2030亞洲盃決賽周

2021

足球場設施五年計劃：增加符合國際標準的五人足球場，擴建現有場地至標準11人草地球場

資料來源：足總及政府文件

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