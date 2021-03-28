周日NBA常規賽上演東西岸榜首大戰，由西岸三哥快艇主場大戰東岸一哥76人。惟賽事未如想像中刺激，在76人當家球星艾比迪（Joel Embiid）繼續休戰下，快艇大部份時間取得領先優勢，尼納特（Kawhi Leonard）和保羅佐治（Paul George）一對球星組合分別攻入28分和24分，帶領快艇以122:112勝出，勇奪四連勝。

快艇今仗迎來舊帥兼76人現時教練李華士（Doc Rivers）領軍倒戈，李華士執教快艇7季時間，當中6次帶領球隊殺入季後賽，直至上季季後賽快艇提早出局，他與球隊達成共識和平分手，不足一周後就接任76人教練，新季帶新東家升上東岸榜首。今戰回歸，快艇為他準備了一段90秒長的影片致敬。

因右腳傷休戰一場復出的尼納特今場表現大勇，他上半場已有19分進賬，包括第二節個人轟入12分。而76人儘管繼續缺少艾比迪，但仍有T夏里士（Tobias Harris）和賓西蒙斯（Ben Simmons）的火力，快艇半場只領先65:60。不過換邊後戰情一面倒，快艇第三節在PG領軍下逐漸拉開比數，第四節最多領先過19分，順利收下4連勝。

快艇於今個球員交易限期簽入鷹隊組織型控衞朗度（Rajon Rondo），湖人就靜靜等待騎士「籃板王」杜蒙特（Andre Drummond），後者周五已獲騎士買斷合約，據消息指湖人是眾隊中最有機會簽入這位中鋒，目前快艇、紐約人和塞爾特人等都對他感興趣。杜蒙特於當地時間周日下午5時便會度過澄清期，屆時預期會正式做出加盟湖人的決定。據報湖人為吸引這位4屆籃板王來投，利誘他指將有機會可進入正選陣容，隊內雖有馬克加素（Marc Gasol）和夏利爾（Montrezl Harrell）兩位中鋒，但杜蒙特的保護禁區能力，預期可為他爭取到頗多的上陣時間，和安東尼戴維斯（Anthony Davis）在內線合作。他餘季剩279萬美元合約獲騎士買斷，今夏將成自由身。

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