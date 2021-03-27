【香港田徑系列賽一】

【本報訊】上周一在體院接種復必泰疫苗的香港跳遠王子陳銘泰，上周六在將軍澳運動場舉行的香港田徑系列賽一，4跳下以7米44奪冠，賽後他表示曾因疫苗包裝出問題「嚇了一嚇」，經了解後知道不影響疫苗效能已放心。

「打完復必泰後沒有任何不適，怎知（上）星期三起床後就聽到包裝有問題而暫停接種，嚇了一嚇，但後來知包裝問題不影響疫苗，現在也不太擔心，也計劃21日後打第2針。」阿泰昨四跳中，第1及第3跳被foul，第2跳跳出7米44，第4跳跳7米38，他認為決賽若能恢復六跳會更理想：「上星期在小西灣的測試賽用四跳我可理解，沒想過正式比賽也只有四跳，明白田總向康文署申請時要經過重重關卡，但足球比賽入場也有 3,000多人，我們這裏（指運動場）300人也沒有，回復原來的六跳為何不可。」現暫定下月底在小西灣運動場舉辦系列賽二，5月1、2日在將軍澳辦香港錦標賽，阿泰希望至少跳到八米，他曾於2016年以8米12刷新港績。

至於男、女子100米跑則用回正常規例，只是配合四人限聚令下，每四條線隔開一條賽道進行。1星期前仍在跑10秒74三甲不入的香港100米跑代表吳家鋒，昨以10秒50奪冠，期望未來3個月可挑戰10秒28的港績及爭取入東奧。女子100米跑由梁筠宜以季度個人最佳（SB）的12秒16封后。