上周六世界盃歐洲區外圍賽E組，現時世界排名第一的歐洲紅魔比利時，靠射手盧卡古的入球，才成功逼和主場出擊的捷克，賽後兩隊同樣1勝1和並列E組榜首。

今仗比利時強陣出擊，雖然球星夏薩特因傷缺陣，但仍然有奇雲迪布尼支援梅頓斯及盧卡古攻堅，至於主隊捷克則有韋斯咸孖寶湯馬士蘇錫克及華迪美高法爾壓陣。

今場賽事在大雨之下進行，開賽初段客軍比利時兩名射手先後有起腳機會，但都未能成功破關，反而戰至16分鐘，主隊捷克前鋒卡文斯克在禁區內，避過比利時後衞起腳，皮球中近柱彈出。隨後比利時中場丹當斯卡及迪布尼先後埋門，均無法攻破捷克門將拖馬斯華斯歷的大門，兩隊半場互交白卷。

易邊後第50分鐘，捷克隊長達列達禁區頂推順起腳，皮球直飛遠柱成功射破泰拔高圖爾斯的十指關，助主隊領先1:0。戰至60分鐘，比利時射手盧卡古避過敵方後衞後，半單刀機會破網，助客軍成功追平1:1。70分鐘，迪布尼禁區內起腳射中近柱彈出，最終兩隊均無法再增添比數，維持1:1戰果完場。

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