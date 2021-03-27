前東方及公民守將、現香港5人U20代表隊教練黃耀富，是近年少數從11人足球走進5人足球的教練，他承認政府這次擲3億改善球場硬件，可說是推動足運重要一步，但對能否有預期效果就抱有疑問，因還要有軟件配合。

富仔退役前是港五人代表隊成員，曾代表香港出戰不少國際賽，在泰國等地見識過其他國家如何推動，與香港所說的推動是有明顯距離，惟現在看到政府願意投放資源搞好場地，確實是行前一大步。

他說：「改善場地對推動當然有幫助；這步是很大進步，可以說是多年來最大一步，現在要看足總是否肯加大力度了。以往好像只得曾sir（曾偉忠為足總五人足球經理）很用心用力推，足總問心，覺得夠唔夠?政府今次係咗好大力度推，幫足總改善硬件，現在睇軟件如何配合。」

足總打從鳳凰計劃起，已說要推動五人足球，但過去10年5人足球資源有限，而曾sir已在有限資源上努力在中小學推廣，但要爭取資源投放在不同級別球隊訓練並不容易。「發展要講訓練，事實是現在要爭取很久才有一些資源在這方面，代表隊亦很少出外比賽，亦沒有外隊訪港，與以往青年軍時期比較差很遠，當年有踢獅城盃、日航盃，現在資源到底在那？會否在這方面有點資助。這三億是有掌聲，讓五人足球看到曙光，但如可令掌聲持續，軟件如何配合才重要。」黃耀富說。

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