上周六葡萄牙作客2:2賽和塞爾維亞，其中射手基斯坦奴朗拿度（C朗）的絕殺入球，雖然塞爾維亞後衞奮力解圍，但皮球已明顯越過白界，然而由於沒有門線技術及VAR覆核，最終球證未有判罰入球有效。不過，葡萄牙主帥山度士表示，賽後主球證向他道歉，並要求世盃外應使用VAR技術。

山度士表示：「球證賽後看了發生甚麼事後，前來就該記犯錯道歉，我對他深感尊重，不過在這樣的比賽，不可能沒有VAR或門線技術。」

「皮球整個已明顯射入，且沒有門將在門前阻擋，這是非常明顯的入球，球證雖然向我道歉但這不會解決問題，球證都是人會犯錯，但這解釋了為何需要VAR。」

「我沒有獲得預期的賽果，我們知道如何對付塞爾維亞，就像上半場一樣，我們亦知道他們可以改變戰果。我們創造了不少機會，在最後皮球明顯射入但被判無效，如果計算該入球才是正確的賽果，當然這掩蓋不了我們踢得不夠好的事實，但如果我們將皮球射進球門，就應該被計算。」

至於發脾氣掉隊長臂章的C朗，賽後則在IG上發文：「作為葡萄牙隊長是我一生最大的驕傲，我將永遠為國家奉獻一切，這是永遠不會改變的。但有些時刻很難消失，特別是我們感受到國家被懲罰時，我們將會抬起頭來接受下一個挑戰！來吧，葡萄牙！」

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