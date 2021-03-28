唔知大家仲記唔記得前紅牛車手，家陣做咗評述員嘅古達（David Coulthard）呢？F1 YouTube頻道出咗條片話呢位英國名將，係「車神」舒密加（Michael Schumacher）嘅勁敵嚟㗎，同埋3月27日係佢50歲牛一！咁大件事，梗係要有人講啦！

是咁的，禮拜六喺F1巴林站排位賽造出最快時間嘅紅牛車手韋特本（Max Verstappen），見到古達叔生日好識做，主動走過去請壽星公食生日蛋糕，點知原來係個伏嚟㗎！詳情去片啦！

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