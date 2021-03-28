今月中被馬刺買斷合約的中鋒艾迪列治（LaMarcus Aldridge），在上周六透過經理人表示已同意加盟爭標大熱網隊，將效力這支布魯克林球隊直至季尾。曾6次入選明星賽的艾迪列治，加上陣中4大球星，5人總明星賽入選次數合共多達40次。聯盟另一長人賀福特（Al Horford）今季於雷霆的未來則提早畫上句號，事關雷霆指球會傾向以年輕球員為發展核心，這位五屆明星賽中鋒餘季將不會再被起用，會被雪藏直至季尾。

艾迪列治經理人Jeff Schwartz周六表示，這位35歲的7屆明星賽中鋒已同意加盟網隊至季尾，全力協助三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving）和夏登（James Harden）爭奪球會史上首座總冠軍，他預期將和本月初加盟的比歷克格芬（Blake Griffin）在內線合作，並輪流替換。三巨頭加上兩位明星中鋒的加盟，網隊組成實力超強的球星組合，5人歷來入選明星賽的次數合共高達40次，非常誇張；還有中鋒D佐敦（DeAndre Jordan），他亦曾入選明星賽一次。

早前有傳艾迪列治將很大機會加盟熱火，但據消息透露，他最後決定選擇網隊是因該隊的爭冠能力非常之強，加上熱火近仗陷入六連敗，令艾迪列治為之卻步。據指可任大前鋒或者中鋒的艾迪列治，主要會出任中鋒位置，其來投或會影響正選中鋒D佐敦的上陣時間。自3月1日起再沒上陣的艾迪列治，已效力馬刺六季，生涯場均獲19.4分和8.3籃板。

與艾迪列治同樣司職中鋒的賀福特，今季就已幾乎提早畫上句號，雷霆在上周六表示這位五屆明星賽中鋒餘季將不會再被起用，34歲的賀福特就計劃繼續留隊，並會與一班雷霆隊友繼續在球會訓練場館操練，但餘季的28場常規賽就不會再度上陣。雷霆總經理派斯迪（Sam Presti）表示，當賀福特加盟時，已跟他傾談過季初會需要他幫助年輕隊友多一點，現時上陣時間將主要留給年輕球員，他亦將繼續留在隊內。賀福特的合約還剩2年5,300萬美元，派斯迪盼能為他找到一支更適合的球隊，這段時間棄用他將可保證其健康。

網隊五巨頭明星賽次數

杜蘭特 11次入選

夏登 9次入選

K艾榮 7次入選

艾迪列治 7次入選

比歷克格芬 6次入選

D佐敦 1次入選

資料來源：Clutch Points

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