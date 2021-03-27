英格蘭上周四歐洲區世盃外I組首戰大炒聖馬力諾5:0，續向1966年後再奪世盃這終極夢想前進，但周日訪阿爾巴尼亞有鬥波蘭的後顧之憂，感覺作客要大開殺戒也添一點難度，尤其敵軍料擺鐵桶陣防守，寧推介[2.5/3球]的入球「細」。

文：盧卡東尼

英格蘭旗開得勝，以5:0大勝聖馬力諾屬意料之內。從修夫基收起射手兼隊長哈利卡尼的舉動，就知是寓賽於操，為之後兩場比賽準備。說實在點，作客阿爾巴尼亞一仗，英軍雖說實力高出起碼兩班波，但也要替三天後回主場激戰波蘭作打算，舟車勞頓下，要避免增添傷兵。

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修夫基難用盡球員

此外，修夫基不是那種很有「霸氣」的領隊，偏向溫和，面對一眾英超球會，甚至像熱刺領隊摩連奴這類「麻煩友」的壓力，或者當領先後看球隊已穩大局，隨時鳴金收兵替下場作準備。

當然，英格蘭今戰勢必輪換，上仗梅開二度的卡維特利雲預返回後備席，上仗未有披甲的卡尼、勞基梳爾、哈利馬古尼、迪格蘭賴斯及艾歷迪亞等，全都大有機會正選上陣。不過，這班主力很多來自大球會，要兼顧較多戰線，今季的體能虛耗也相對較大，即使在上仗休息，但遠征東歐露疲態也屬正常，而且曼聯的拉舒福特與阿仙奴的布卡約沙卡兩猛將日前已宣佈齊因傷退隊，史達寧狀態又一般，卡尼在前場的支援未必充足。

阿國迎強隊少大敗

阿爾巴尼亞陣中缺少大牌球員，或者只有在意甲打滾的幾名後衞如希沙積、迪占士堤及伊斯馬伊利較多人認識（見另文）。從早前一些外圍賽戰績分析，球隊在主場大敗場次不多，尤其對跟英格蘭同屬列強的球隊，都沒有大敗收場。2019年11月在歐國盃外圍賽主場鬥法國，被哥倫天杜利素及基沙文在上半場攻陷後，換邊後未再失球，最後負0:2；再數到上屆世盃外，同組遇西班牙及意大利兩支強隊，結果分別在主場只以0:2及0:1敗陣，反映阿國對列強雖沒能力入球，但後防也不至崩潰。

預計上仗作客只勝安道爾一球的阿爾巴尼亞，自知攻力不濟，今戰也勢必採取死守策略，能守和英格蘭是他們的目標。若以他們過去外圍賽對列強的表現作依據，今戰[2.5/3球]的「細」值敲，波膽方面則可博英格蘭勝2:0。

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