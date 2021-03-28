中國「武球王」武磊自19年冬窗加盟愛斯賓奴後，頭兩季在西甲亦不時有正選上陣機會，然而今季他選擇跟隨球隊降落西乙後，近期已卻淪為大後備，只是在「垃圾時間」中上陣。有內地傳媒發文直指，武磊已成為了愛斯賓奴的吉祥物，只是為了應付中國老闆和中國市場。

愛斯賓奴上周五作客3:1擊敗卡斯迪隆，暫時力壓馬略卡升上西乙榜首，下季大有機會重返西甲，然而愛斯賓奴今季的好成績，似乎與中國「武球王」武磊無關，事關29歲的他已經連續15場沒有正選，平均只上陣11分鐘，內媒直言武磊正處於留洋生涯的最低谷。

文章甚至直指：「殘酷的數據表明，如今的武磊在西班牙人（愛斯賓奴）隊中的作用只是吉祥物，不是大局已定出來十多分鐘，就是在球隊無計可施時才出來碰碰運氣。」內媒坦言愛斯賓奴這樣的作法，純粹是為了應付中國老闆和中國市場，可以看出武磊在愛斯賓奴，甚至是留洋前景都十分悲觀。

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