阿爾巴尼亞陣中不少後衞及門將都在意大利球壇打滾，當中右閘希沙積與中堅迪占士堤分別效力拿玻里與阿特蘭大兩支意甲勁旅，更有穩定的上陣時間。

27歲的希沙積已效力拿玻里6季，上陣超過200場比賽，此子踢右閘居多，間中也會因陣式所需移踢左閘，技術全面。至於28歲的迪占士堤也效力了阿特蘭大5年，在三後衞陣式下出任中堅，轉踢四後衞則踢左閘，彈性同樣高，而且其頂上工夫不俗，攔截力也強。

今季由維羅納轉會羅馬的21歲年輕中堅甘貝拿，反而就未在新東家霸佔必然正選位置，但他可塑性不容忽視，與阿特蘭大的迪占士堤一樣騰空力強，可惜此子因傷退隊。

羅馬同市死敵拉素也有阿爾巴尼亞球員，就是26歲的門將史達高沙，惜今季正選被經驗老到的連拿搶走，令今場也將爭輸位置給國家隊隊友伊列比利沙，但前者賽前仍激勵隊友：「別看阿爾巴尼亞球員像都在不同聯賽打滾，但結合後就可變得很具整體性，球員互相吸收對方的優點；我們知道英格蘭足球講究速率，而且很瘋狂，但不代表我們和他們處於不同水平。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！