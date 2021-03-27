傷兵滿營的湖人上周五收到多個好消息，先有受傷逾一個月的球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）獲隊醫批准復操，上周五主場鬥騎士賽前就回到球場練習；中鋒夏利爾（Montrezl Harrell）今戰亦在顏色地帶有出色發揮，拿下24分10籃板，領湖人以100:86擊敗騎士，終止四連敗。就連他們等待的「籃板王」中鋒杜蒙特（Andre Drummond），同日亦獲騎士買斷合約，成為自由身。

小腿及阿基里斯腱受傷的AD自2月中旬起休戰至今，勒邦占士（LeBron James）本月中亦扭傷右足踝，湖人賽前已錄得四連敗。幸AD上周五接受隊醫診斷後，獲准回到球場復操，他賽前就落場做些簡單投籃練習，但仍未有確實復出日期。湖人今場面對東岸下游的騎士，對方剛於轉會限期把中鋒麥伊（JaVale McGee）送往金塊，雖內線仍有J阿倫（Jarrett Allen），但禁區就留下大缺口。夏利爾便領湖人強攻籃下，在騎士禁區轟入58分，他個人亦15投10中獲得24分，第4節就助湖人拉開19分差距，最後收下占士和AD雙雙缺陣後首場勝仗，更終止四連敗。

湖人雙星受傷戰力大減，今個轉會限期仍按兵不動，就是為等待騎士中鋒杜蒙特成為自由身。結果騎士因在轉會限期內無法覓到合適交易對象，上周五宣佈買斷這位四屆籃板王的合約，讓他恢復自由身，隨即引來塞爾特人等多隊的興趣，但據報湖人是最有機會能簽下這位27歲中鋒。

文：華弟