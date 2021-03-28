愛爾蘭足球隊近年成績一落千丈，上周三作客以2:3不敵塞爾維亞後，上周六回歸主場迎戰世界排名僅98位的盧森堡，外界原本期望世界排名42位的愛爾蘭可以成功反彈，不料今場比賽愛爾蘭的攻勢全部隔靴搔癢，就算有多名英超兵如史密斯高文、馬特杜靴迪等壓陣下，球隊仍在85分鐘失守，被盧森堡25歲前鋒謝臣洛迪古斯禁區頂射門得手，結果愛爾蘭在主場以0:1爆冷不敵盧森堡。

連計今場，這是愛爾蘭主帥史蒂芬堅尼自去年接替麥卡菲的帥位後，已經連續第10場無法取勝，賽後史蒂芬堅尼表示：「我所說的一切聽起來就像是找藉口，這還不夠好，我們很多球員在球會內都無法上陣，三日內踢兩場賽事對他們部份人來說太困難。」

「我會對整件事負責，這認為球員上場表現較好。」對於敗給幾乎是同組最弱的對手，會否已經失去晉級希望時，史蒂芬堅尼則稱：「現在還是言之尚早，但這是一個可怕的賽果，我們不能逃避，今晚的賽果絕對不能接受，但我們沒有輕視盧森堡。」對於自己的帥位問題，堅尼坦言並不擔心，只是擔心球隊今晚取得了很差的賽果，對此並不滿意。

據外媒報道，今仗是盧森堡自從08年9月獲得首場世盃外作客勝仗後，近13年來首場作客勝利，這亦是愛爾蘭自1970年世盃外後，首次開賽即遭遇兩連敗。目前兩戰全敗的愛爾蘭位列A組榜尾，同組還有兩支出線熱門葡萄牙和塞爾維亞，以及兩支被視為實力較弱的盧森堡及阿塞拜疆。

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