醫學界立法會議員陳沛然正職為政府醫院醫生，因中學踢西瓜波成長而與足球結下不解緣，近年還以業餘球員及議員身份深入研究香港足球場地設施等硬件問題。

陳醫生中學於九龍城教會男校就讀，學校基本上只有足球一項運動，但踢的不是正常足球而是西瓜波。他說:「上體育課時全班踢一起踢西瓜波，早上返學踢，吃完飯又踢，放學又踢。至於為何踢西瓜波？因為教會學校有教堂，教堂有顏色玻璃，學校怕學生踢爛玻璃，所以只可踢西瓜波，現在很多教會學校都只可踢西瓜波。」

他表示中學時期除踢西瓜波，還有打乒乓球、壁球、武術，到大學還參與劍擊，讀完大學後因工作太繁忙，故只選了一樣運動，竟是足球。「因為沒時間，踢波也有人幫手book場，可以和朋友、中學大學同學談天，很享受。」

自幼踢西瓜波，陳議員參與大學社堂盃始發學自己原來不知如何斬波，連角球也不知怎樣開出，其後苦練兩年，近年還投入到註冊港超會預備組，感受球隊訓練，並研究香港足球場地。「工餘踢波最重要是不要受傷，有次弄傷手部，第二天做不到腸鏡、胃鏡，獨臂怎麼行？不會那麼拼了，知道自己的底子，又沒受過正統訓練，所以在預備組操練希望學到更多。」雖說業餘足球愛好者，但記者看過陳醫生落場踢五人賽是百分百投入，難怪他願意花大量精神及時間研究本地足球硬件。

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