世盃外J組賽事，荷蘭在5,000名球迷現場見證下終於打開勝門，主場憑貝侯斯和盧克迪莊各建一功，以2:0擊敗拉脫維亞。

上仗作客以2:4不敵土耳其的荷蘭，賽前亦有穿上關注卡塔爾人權問題的襯衫，今仗前場由盧克迪莊取代當耶爾馬倫擔正，而迪比就改打翼鋒。面對實力較低的拉脫維亞，橙衣軍團甫開賽就大軍壓上，6分鐘，迪莊頭槌二傳，門前的卡拉臣的攻門的守將門前解圍；16分鐘，貝侯斯禁區頂的燙射又僅僅高出。26分鐘，卡拉臣的近門頭槌又中楣彈出，教練法蘭迪保亞在場邊看到球隊遲遲未能打開紀錄亦難掩焦急，終在31分鐘，貝侯斯禁區頂位置再次左腳燙射直飛死局破網，為球隊領先1:0；臨完前5分鐘，迪莊接應傳中的頭槌近頂再次中楣不入，荷蘭半場領先1:0。

換邊後，荷蘭繼續搶攻，54分鐘球隊有角球機會，馬菲斯迪歷特的頭槌攻門被救到後門前出現混戰，但卡拉臣和迪莊都未能順利射門；6分鐘後迪比禁區內的傳中疑似打中對方守將的手臂，但球證未有吹罰；69分鐘，迪比右路開出角球，迪莊跳頂破網，為球隊領先至2:0。77分鐘，迪比連過兩人後單刀勁射被救，84分鐘，後備入替的雲迪碧克禁區內的射門亦柱邊出界，最終荷蘭以2:0擊敗對手，排在小組第四位。

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