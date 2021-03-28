西班牙傳媒報道，銀河艦隊皇家馬德里今夏計劃收購兩大「未來球王」，法國球星基利安麥巴比以及挪咸超新星艾寧夏蘭特，為實現這個首要目標，皇馬有可能一次過出售6名球員，以換取轉會資金，當中還包括老臣子沙治奧拉莫斯、華拉尼、馬些路等人。

西班牙《馬卡報》報道，皇馬內部清楚知道，球隊需要在21/22年球季進行收購改造，如果皇馬的財政狀況在武漢肺炎疫情衝擊下，仍能得到改善及好轉，他們收會一口氣收購麥巴比和夏蘭特兩名球星。

事實上在疫情來臨前，皇馬在2019年曾斥資近3億歐元，收到了費蘭特文迪、夏薩特、艾達米列達奧、盧卡祖域等人，雖然部份球員表現不似預期，但證明了皇馬是願意花錢改善球隊，如果體壇將會逐漸恢復到正常狀態，皇馬就需要進行投資。

有傳皇馬已計劃將沙治奧拉莫斯、華拉尼、馬些路、伊斯高、夏薩特及加里夫巴利列入出售名單，以換取資金購入麥巴比和夏蘭特兩位未來希望。其中正在外借至熱刺效力的巴利，其經理人雖然早前指他下季將會回到皇馬，但《馬卡報》報稱巴利已肯定不在皇馬下季的計劃之中，希望在今夏就將他出售，以節省巴利每年3,100萬鎊的年薪，以便今夏增兵之用。

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