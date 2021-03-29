中國版TransferMarkt管理員朱藝周一喺微博貼文爆料，指而家效力緊中超球隊深圳FC嘅港將戴偉浚已經進行「會籍轉換」手續，並且通過咗直屬部門嘅認證，好快就可以代表中國國青同國足上陣。

所謂「會籍轉換」簡單嚟講就係原本屬於香港足總嘅戴偉浚正式申請「轉會」到中國足協旗下，外界估計佢係為入選中國國青隊同國足鋪路，做個真正嘅中國人。其實戴偉浚近年經常長駐中國，過去已經多次傳出過佢將會「回歸」中國國籍，而佢本人亦都透露過希望為國足披甲，今次消息如果屬實的話都算係求仁得仁。

現年21歲嘅戴偉浚上季為深圳隊上陣17次，射入1球同交出2次助攻，據內地傳媒透露深圳隊早前已經同佢簽訂一份為期3年，年薪130萬人民幣嘅合約。

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