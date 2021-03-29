周日西班牙在補時階段才攻入反勝2:1的入球，成功打開勝利之門，但整體表現不佳。賽後狂牛主帥安歷基曾抱怨對手阿爾巴尼亞主場的6個比賽用球，都沒有充氣似的；不過安歷基認為這不是藉口，稱球隊絕殺時幾乎心臟病發，並非常擔心球隊狀態以及下場對科索沃的比賽。

賽後安歷基表示：「對於我個人來說，今天是痛苦的一天，我幾乎心臟病發，我們正漸漸失去信心，你可以從上半場中看到。皮球都十分奇怪，整場比賽有6個皮球，都是沒有充氣的。」

不過安歷基隨後認為這都不是藉口，並非常擔心球隊狀態：「我非常擔心下周對科索沃的賽事，我們缺乏準繩、技巧或新鮮感，不過西班牙是要晉身下屆世界盃，我們沒有打算不參加賽事。」

「我們的對手不會輕易放棄，這裡沒有弱小的對手，特別是當他們會全軍退守，如果我們無法領先將會踢得十分痛苦。」對於今場收起了沙治奧拉莫斯，安歷基重申這名西班牙隊長沒有受傷，並指自己不論派拉莫斯上陣如否，都會受到外界質疑，自己已經做好了這樣的心理準備。

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