本已坐擁「超級三巨頭」杜蘭特（Kevin Durant、KD）、K艾榮（Kyrie Irving）和夏登（James Harden）的網隊，陣容再度昇華！上周六傳出剛與馬刺解約的艾迪列治（LaMarcus Aldridge），同意加盟網隊至季尾。陣中6大球星合共41次入選明星賽，班底媲美當年5年3冠的勇士王朝，奪標賠率升溫至3.6倍，成為今季總冠軍頂頭大熱！

文：華弟

艾迪列治上周與效力六季的馬刺達成協議買斷合約，隨即引來網隊、熱火、洛城雙雄湖人和快艇等勁旅的爭逐。這位35歲的7屆明星賽中鋒經過考慮後，上周六透過經理人表示已同意加盟爭標最大熱門的網隊，跟球隊簽下一年老將底薪合約至季尾，全力協助三巨頭爭奪球會史上首座NBA總冠軍，兼組成陣容豪華的「六星戰隊」。

網隊有三巨頭在陣本已「冇得輸」，外線有杜蘭特、艾榮和夏登，內線有D佐敦（DeAndre Jordan）和本月初加盟的「入樽王」比歷克格芬（Blake Griffin）。原有班底再加上內外兼備的艾迪列治，網隊組成實力超強的組合，6位球星歷來入選明星賽的總次數高達41次（附表1），亦合共32次入NBA最佳陣容，非常誇張。

因熱火連敗變心

早前有傳艾迪列治傾向跟熱火簽約，熱火亦已預期能將他收歸旗下，但據指他最後改變主意選擇網隊的原因，是後者爭冠能力很強，而且現排東岸第二位，奪標形勢非常不錯，加上熱火近期六連敗，最後令艾迪列治卻步。

自3月1日起再沒上陣的艾迪列治，職業生涯15季場均獲得19.4分和8.3籃板，他能司職大前鋒及中鋒，來到網隊後據指主要出任中鋒，預期和格芬在內線合作及輪流替換，其來投亦或會影響正選中鋒D佐敦的上陣時間。

六巨頭年紀大成隱憂

網隊現有陣容「屈機」，更有球迷直言今季NBA已提早大結局，爭標賠率進一步升溫至3.6倍（附表2），比起衞冕的湖人還要熱，但網隊豪華的背後亦非牢不可破。6位球星的平均年齡已達31.8歲，最年輕的艾榮亦已29歲。艾榮跟32歲的KD同是「容易受傷的男人」，前者受肩傷和背傷困擾多時，後者的大腿筋傷亦令他休戰逾一個月，前季阿基里斯腱傷斷裂的他今季才傷癒復出。

KD現時未有復出確實日期，教練尼殊（Steve Nash）就指不會急於要這位兩屆總決賽MVP復出，球隊須確保他能安全打球，加上KD缺陣的18場常規賽期間網隊贏了15場，並沒復出的逼切性：「我們已證明沒KD都能贏，甚至沒艾榮都可以，當他回來時我們只會更強。」