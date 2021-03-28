上周六世盃外歐洲區A組，葡萄牙在領先兩球的情況下，下半場被主隊塞爾維亞連入2球踢成2:2平手失分。葡萄牙最後一擊本有基斯坦奴朗拿度（C朗）射入，但卻因外圍賽不設門線技術系統與VAR輔助，皮球明顯完全越過白界，球證卻誤判為不入。葡萄牙由贏變和，一心再刷入球紀錄的C朗怒擲隊長臂章洩憤，踏入新一年經過兩場國際賽仍未開齋。

文：港生

葡萄牙開賽11分鐘就領先，貝拿度施華右路傳中，迪亞高祖達尾柱頂成1:0；36分鐘祖達再度以頭槌建功，助球隊半場領先2:0。易邊後戰情風雲變色，下半場僅一分鐘，剛後備入替的尼曼查拉當積傳中，阿歷山大米祖域為主隊頂成1:2；60分鐘，尼曼查拉當積直線傳給菲臘高斯迪，後者半單刀下破網，塞爾維亞追成2:2。

投訴不果怒擲臂章離場

補時階段，塞爾維亞後衞尼高拉米連高域因飛鏟對手領紅，多打一人的葡萄牙本有C朗絕殺，紐奴文迪斯阿歷山大左路大腳傳入禁區，C朗搶先對方門將一步將皮球踢向空門，守衞米祖域飛鏟解圍，但皮球已明顯越過白界。然而當時球證及旁證都未有示意入球有效，加上沒門線技術及VAR（視像助理裁判）可以翻看入球，結果C朗衝向旁證投訴不果，更因投訴過激被罰黃牌，最終葡萄牙由贏慘變和，遭主隊塞爾維亞逼和2:2痛失2分，C朗賽後不斷揮手示意不公，更脫下隊長臂章，狠狠地扔在地上，憤怒地步離球場。

球證賽後向葡軍道歉

由於不是所有球場都可有足夠的技術提供VAR設備，故賽會為了公平起見，就劃一所有世盃外賽事都不會使用VAR，但亦未有安排底線裁判，最終令葡萄牙成為受害者。葡萄牙主帥山度士賽後表示：「這是非常明顯的入球。球證賽後看過發生甚麼事後，有前來就該犯錯道歉，我對他深感尊重，但這不能解決問題，在這樣的比賽不可能沒有VAR或門線技術。」

為葡萄牙射入102球的C朗向來鬥心十足，原本他今仗有「士哥」，可追近伊朗名宿戴伊的109球國際賽入球紀錄，但可惜無辜被判入球無效，令他已經在四場國際賽顆粒無收，難怪當時如此憤怒。賽後他亦在社交媒體發文：「作為葡萄牙隊長是我一生最大的驕傲，我永遠為國家奉獻一切，這是不會改變的。當我們感受到國家被懲罰時，我們會抬頭接受下一個挑戰！來吧，葡萄牙！」葡萄牙將於下場作客盧森堡。

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