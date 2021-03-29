周日世盃外歐洲區賽事I組，英格蘭憑哈利卡尼及美臣蒙特各入一球，作客以2:0擊敗阿爾巴尼亞。賽後英格蘭領隊修夫基，對今仗勝利感到滿意，但要求球隊繼續改進，才能贏得更大榮譽，並盛讚入球功臣美臣蒙特與菲爾科頓表現出色，前者更大有機會在周三主場鬥波蘭的大戰中正選上陣。

賽後修夫基表示：「我認為我們很好地控制了比賽，不過我不太喜歡比賽最後15分鐘，我認為球隊應該要爭取更多入球以免受壓，比賽雖然取勝，但我們的標準必須要提高。」

對於入球功臣美臣蒙特，修夫基則沒有掩飾對他的讚賞：「他是一位非常出色的球員，我在秋天時已經這樣說。我認為現時杜曹會選擇他成為正選，在林柏特執教時他出於某種原因表現不佳，但我認為他今晚表現非常出色，我認為菲爾科頓也非常出眾，我們4名進攻手都表現很好，迪格蘭賴斯和加雲菲臘斯閱讀球賽能力很好，很快便贏得球權回來。」

對於周三對波蘭的大戰，修夫基則稱不可能大幅輪換：「無論如何，我們都在為爭取世界盃資格而努力，我不能一直考慮輪換陣容，我們失去了很多球員，特別是前線方面，所以我們一直努力保護我們的前鋒，現在我們必須繼續前進和嘗試勝出比賽。」

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