港超聯球會傑志今日公佈，旗下的傑志足球學院於本月獲「亞洲足協菁英計劃」確認為一星級認證，是香港首間獲此評級的精英足球學院。

傑志足球學院創辦人伍健表示：「我們非常慶幸能夠得到亞洲足協的肯定和認證，並將會繼續致力為香港培養更多未來的香港隊球員。同時，我們在滿分為3星的評級中獲得1星評級，感到榮幸之餘，也證明我們還有進步空間，相信傑志上下必定會藉此機會，進一步提升各項青訓工作水平。」

傑志於2021年1月向香港足球總會及亞洲足協提交評級申請，評級標準涵蓋20個不同範疇，包括：教練師資、發展計劃、運動科學、設施及足球哲學等等。傑志近年投放不少資源在球會青訓之上，除球會各級別青年軍，並早前助為達「香港2034」目標，推出「尖子計劃」。此計劃是全港首個為青少年球員提供的系統性足球及體透過長期及具規劃的職業化操練，務求培養出亞洲級甚至世界級球員，以打進2034世盃決作為目標。

過往只有3間足球學院獲亞洲足協評為3星滿分，分別為全北現代汽車（南韓）、阿斯拜爾足球學院（卡塔爾）、 PVF足球學院（越南）。隨着傑志成功獲認證，香港足球總會亦獲得亞洲足協認可為「亞洲足協菁英計劃」正式會員。

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