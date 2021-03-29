新一季F1周日於巴林站正式揭開戰幔，今季有三名新秀車手登陸F1，其中最多車迷關注必數「車神之子」效力希斯車隊的米克舒密加。雖然舒密加仔只排第16位，在完成賽事的車手排包尾，但賽後他仍表示對表現滿意，亦指自己完成首戰後感到「95%開心」。

礙於希斯車隊戰車的能力問題，從練習賽及排位賽已可見戰車並不具備競爭力，周日米克舒米加以被超一圈的成績包尾完成賽事，賽後米克受訪時表示自己對結果感到「95%開心」，「我會說自己95%開心，而5%不開心是因為安全車離開後比賽重開，戰車在賽道上失控打轉衝出賽道外。輪胎不在工作溫度令我難以控制，所以犯下了錯誤」米克同時表示，自己過去在F2是領導人物，現時在F1卻是包尾大幡，所以需要更多時間適應，但認為未來累積更多經驗下可望進一步提升表現。

至於米克的隊友，同樣為新人的俄羅斯富二代馬斯賓則在起步首圈已經衝出賽道外撞向圍欄，被迫退出比賽。相反效力艾法托利的千禧後日本車手角田裕毅表現繼續令人驚喜，初次登場就成功以第九名完成賽事，在隊友加斯利未能完成賽事下助車隊取得艱難的兩分，優厚的潛質令人期待他未來的發展。

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