港超聯周日續演兩場賽事，合共錄得逾2,000入場人次，其中頭場在元朗大球場的比賽有1,524名球迷入場，是該場地連續第三仗有過千球迷入場，尾場青衣運動場雖只有671人入場，但連續兩次「扯紅旗」爆滿。球市氣氛轉好下，昨日兩支客軍理文及傑志分別取勝。

飛馬今季在隊名重新冠上「天水圍」，並再次使用元朗大球場作主場，昨仗迎戰理文有1,524名球迷入場，場面熱鬧。理文開賽初段便有顏樂楓及荷西安祖先後傷出，由徐宏傑及早前涉種族歧視的余煒廉入替，後者只內部停賽一場便復出。理文在22分鐘由金承龍在禁區外主射罰球，皮球在右上角入網。飛馬完半場前獲12碼，達施華射入，半場追成1:1平手。易邊後不久，達施華傷出，飛馬攻力受影響，理文亦藉首度正選披甲的洛迪古斯在59分鐘轉身射個世界波再度領先，最終理文以2:1勝出。

1:2負理文 飛馬感謝球迷

雖然落敗，但飛馬主教練郭嘉諾感謝球迷支持，「雖然天氣熱，但多謝主場球迷捧場，他們對球隊幫助很大，今季主場每場觀眾都過千，希望球迷繼續入場支持。」這是飛馬8日第3次主場出戰，場均錄得1,473名球迷入場，當中更包括一場周中夜賽。

尾場方面，榜首傑志作客晉峰被安排在青衣運動場上演，這場地月初已曾「扯紅旗」，當時僅有678名球迷成功入場，今仗門票在開賽前約30分鐘售罄，不少球迷撲空。今仗有671名球迷成功入場，場外行人天橋亦有不少球迷聚集觀戰。

傑志3:0大勝晉峰

賽事方面，傑志在上半場收起丹恩奴域，兩隊半場未有入球。易邊後丹恩奴域入替，傑志陣式由3-5-2改為4-4-2，即在56分鐘由加維蘭射破晉峰缺口，丹恩奴域在60分鐘亦建一功，加上羅拔圖在78分鐘的入球，最終傑志以3:0勝出。

港超季內三次「扯紅旗」均與傑志有關，主教練朱志光說：「今（昨）日元朗場也過千人入場，這是好現像，希望可以持續，吸引更多觀眾。」晉峰總教練何信賢就指：「多謝球迷，希望更多觀眾欣賞香港足球，每場都有幾十個足球從業員在努力中，希望更多人會欣賞他們，希望今年是一個好開始，這個氣氛、能量會保持下去。」

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