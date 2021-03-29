港超聯復賽後，球證執法被受爭議，繼有球會上周公開呼籲足總關注後，再有球會提出以借助低清VAR系統，協助球證判決。

港超復賽後球證執法一再惹來球迷及球會批評，繼冠忠南區守門員謝德謙對對理文的港超聯下半場禁區外解圍，被球證吳超覺指謝禁區外手球及阻礙對手直接入球機會而紅牌後。

愉園作客天水圍飛馬，主教練鮑家耀賽後批評國際球證羅碧芝未能跟上賽事，看漏不少犯規，而飛馬主帥郭嘉諾認為球證部份判決略嫌慢了一點，3、4秒已可引發球員受傷。經過復賽，球員一直進步，希望球證都可以。理文對飛馬完半場前，前者被球證廖國文判罰12碼，而理文主教練陳曉明昨日賽後表示，個人甚至批評球證個別判決，亦很難說球證執法是好是壞，而球證也是人，有可能看不到全部過程。

他說：「我經常想提出一點，趁這個機會提出。政府用咁多資源支持(足球發展)咁多嘢，超聯是否可以有多些政府資源支持呢？VAR需要好多球證，好多鏡頭，如低清的版本是否可行呢，可以看回重播，大家睇法可以有不同，一個波或12碼，關鍵性太大，不同籃球，這球不入，可以下一球追回。」陳教練早前已公開向足總提出政府五年計計劃抽部份資源用作推行VAR，但未獲足總積極回應，而足總球證(裁判)經理張炎友曾公開表示港超聯未有實行VAR的時間表。

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