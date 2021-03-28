每逢提及現今世界足壇上的好扭之人，相信各位球迷都會想起美斯以及尼馬這幾位超級巨星，不過曾經被利物浦領隊高普稱為「新沙迪奧文尼」的18歲雷恩小將謝利美杜古，近日就表示自己才是法甲賽場上最強的盤扭球員，並且認為自己在盤扭技術上，勝於尼馬以及基利安麥巴比兩位巴黎聖日耳門（PSG）球員。

現年18歲的杜古曾經有機會在兩年前加盟利物浦，當時他在參觀紅軍基地時，高普更視他為文尼的接班人。自從去年10月份加盟雷恩後，雖然入球助攻數字不多，不過其盤扭技術令人印象深刻。這位小將近日受訪時，就提到自己的盤扭心得：「小時候，經常有人說我盤扭得太多，他們會叫我停下來，不過我會繼續。我要向年輕球員提供一些建議，就是要繼續盤扭，不要躲藏，很多事情只是取決於你們的信心。」

根據數據，杜古今季在法甲一共作出75次盤扭過人，而且成功率超過6成，對於這個數字他就表示：「我是法甲最佳的盤扭球員，不會比尼馬以及麥巴比差。不過很多比利時人都知道，我在過去就很小入球，我並不是伊巴謙莫域。」

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