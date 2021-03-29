「神奇小子」傅家俊今日（周一）出席活動宣傳兒童桌球遊戲枱，早前他獲世界桌球總會發外卡參與世巡賽，他形容感覺「失而復得」，惟指受疫情所限，他未定下出發英國的計劃，吳安儀亦破天荒獲外卡，傅家俊建議師妹在打球以外，要有心理準備適應彼邦生活。

受武漢肺炎疫情影響，43歲的傅家俊棄戰上季世巡賽，世界排名未達新季入圍門檻，幸他其後獲發外卡出賽。傅家俊今日出席活動時指欣喜能再次參賽，「有失而復得嘅感覺，遺憾錯過咗成個賽季，打職業咁耐都未試過，唔容易呀，同時睇到其他球員繼續緊比賽，希望有正面心態，當叉足電咁。」現時歐洲疫情尚未受控，他透露未落實何時赴英參加世巡賽，正常6、7月就開始新一季，希望12月全英賽都參與到，當然早啲去更加好。」疫苗成效為全球復甦關鍵，傅家俊指如要出外作賽，相信一定需接種疫苗，惟現階段仍待相關入境等措施落實再作決定。」除傅家俊，「四眼Q后」吳安儀亦歷史性獲邀參賽，世巡賽經驗豐富的傅家俊提醒後者要留意如何適應英國生活，「適應英國生活好緊要，Off the table好多外國球員適應唔到令到打得唔太好，佢要有心理準備，但相信佢可以，佢好有熱誠，夢想都係成為職業，相信佢會好享受，應該會越打越好。」

此外，桌球將於2030年重返亞運項目，傅家俊指屆時或已退役，但他將盡力支持港隊，又讚揚下一代港將水平甚高，「桌球本來應該喺亞運入面，依家入返對亞洲桌球發展好大幫助，對運動員係一支強心針。現時香港桌球年輕參與者多，水平又高，之前21歲以下比賽最高一Q打到有一百四十幾度，已經係香港嘅頂尖水平。」

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