上周六克羅地亞在世盃外歐洲區賽事中，主場1:0擊敗塞浦路斯，除了球隊成功全取三分外，克國中場兼隊長莫迪歷更打破了前隊長達里祖史拉的上陣紀錄，以第135頂「喼帽」成為國家隊最多上陣的球員。在賽後的聚餐當中，全隊在慶祝期間更起立為這位皇家馬德里中場鼓掌，令後者感動落淚。

在擊敗塞浦路斯的比賽後，克羅地亞全隊在進行聚餐期間，莫迪歷與其他隊友一起觀看了一段自己國家隊生涯的影片，其中包含了7位在國家隊出場過百的球員送上的祝福，影片播放完畢後，所有球員皆起立為莫迪歷送上掌聲，這位35歲中場眼見一眾隊友的行為後更感動落淚。然後莫迪歷更獲送上一件印有「135」數字的克羅地亞紀念球衣，以及一個寫上135的蛋糕。

及後莫迪歷在社交媒體上亦提到了這個值得紀念的時刻：「非常特殊的一天！很自豪，很榮幸成為克羅地亞西家隊出戰場次最多的球員。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！