今屆港超聯菁英盃決賽已安排下月7日在旺角場舉行決賽，距離決賽只有個多星期，而理文重申不會參與對愉園的菁英盃準決賽重賽，相信決賽戲碼將有很大機會由東方龍獅對上月曾因違規而被禁賽的愉園。

愉園上月因欠交保費而遭足總紀律委員會判罰禁賽，因而未能出戰對理文的菁英盃準決賽，該會在一星期後交判決進行上訴，經上訴委員會裁定上訴得值，其後足總董事會追溯要求推翻愉園被罰，要求對理文的菁英盃準決賽安排重賽。

有傳足總早前曾私下與理文溝通，就準決賽重賽期作研究，但理文未有理會。理文主教練陳曉明昨日重申拒絕參與補賽。他這樣回應：「暫時未有關於菁英盃準決賽的任何消息，亦冇人通知理文如何處理，我們已講咗我們的立場，如果足總覺得要判我們輸便公佈，足總又未有消息給我們，我們也不知怎樣。我們的角度是場波(菁英盃準決賽)已經過咗，我們已冇再諗，現階段只集中在聯賽。」

據足總網站顯示，菁英盃準決賽理文對愉園仍然是取消，而足總公關部今日接受查詢有關菁英盃準決賽重賽安排，與下月7日的決賽是否如期時，暫未有消息補充。雖然東方未知道菁英盃決賽對手，但該隊上周六對標準流浪的聯賽已開始為決賽準備，先後安排鄭子森、王力威及阿歷斯祖等U22球員後備上陣，以提升狀態為決賽做好準備。

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