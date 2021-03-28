伊高斯近況好又力爭升班，周一荷乙作客包尾的丹保殊，全取三分冇難度。因伊高斯近仗於客場表現勇銳，合心水的可捧「半全場」伊高斯[客/客]兼顧他們勝2:0的波膽。（明日3:00am開賽）

目前以29戰得57分排第5的伊高斯，要搶分力爭成第四階段冠軍，以保升班資格，今訪丹保殊必拼。伊高斯近7場荷乙取得6勝1和佳績，近七場聯賽客場更是全勝，該七戰皆在上半場保持不失球，當中六場在半場領先對手（見附表）。今仗一班腳風順的攻擊球員如雲賀伊雲等都能候命，不難延續這勁勢。

丹保殊僅得19分聯賽包尾，今季只得四場勝仗實力有限，就算今役坐擁主場之利，相信仍凶多吉少。球隊近8場有6場於半場已落後，今役未必守得住半場。

多德勒支泰斯達做「大」戲

至於以21分排尾2的多德勒支則在主場迎戰泰斯達。泰斯達位列中游，仍有機會爭升班，戰意定較多軍好，可惜泰軍近9場僅1勝，今役吼[2.5球]的「大」更穩陣。泰軍近3次聯賽訪多德勒支無論是半場（中位數[1.5球]）或全場都開「大」，主隊防守差，近9場失24球，今役料入球不會少。另外，泰斯達近3次作客多軍總入球全是5球，合心水的話亦可補今役開[5球]。（明日0:45am開賽）

文：數人