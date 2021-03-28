周日世界盃歐洲區外圍賽B組，瑞典作客科索沃，剛回歸國家隊的伊巴謙莫域繼續為瑞典正選上陣，並於上半場以後腳「蠍子擺尾」交出美妙助攻，帶領瑞典作客3:0擊敗科索沃，豪取兩連勝力壓西班牙續排B組榜首。

今仗賽事39歲的伊巴續與21歲的阿歷山大伊沙克擔任雙箭頭，開賽僅12分鐘，伊巴即繼上場對格魯吉亞後再次交出助攻，搶先科索沃門將一步，禁區內用後腳將皮球傳給奧古斯天臣射入空門，助瑞典取得領先，隨後瑞典再靠阿歷山大伊沙克的入球半場領先兩球，下半場67分鐘伊巴退下火線，3分鐘後施巴斯坦拿臣12碼埋齋，最終瑞典作客3:0擊敗末段10人應戰的科索沃，在伊巴帶領下取得兩連勝，力壓西班牙續排B組榜首，周中瑞典輪空將會友賽愛沙尼亞。

自回歸國家隊後雖然仍未開齋，但已連續兩場交出關鍵助攻，賽後作為瑞典史上入球王的伊巴坦言：「我告訴過他們我不需要入球，我已經做到了我的本份，幫助了我的隊友取得進賬，所以他們離我的入球紀錄越來越近了。」伊巴又稱，事隔5年前後回歸國家隊，現在感覺好得多了，並稱與隊友之間的聯繫更加緊密，認為球隊今場整體表現良好，並不只是兩名前鋒球員。

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