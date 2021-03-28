傑志近季處換血期，近期受傷兵影響，本地球員上陣略減，上仗對天水圍飛馬的正選陣容只有兩名本地球員，有球迷在社交平台批評傑志重用入籍老將。傑志會長伍健上周六在社交平台撰文解釋，指球隊會盡量起用較年輕和有香港護照的球員。

傑志上周中作客飛馬正選陣內僅鄭展龍及何振廷兩名本地兵，賽後有球迷在社交平台貼文投訴傑志近期減少本地球員上陣比率，陣內有羅拔圖及丹恩奴域等年屆39歲球員，而今場對晉峰的聯賽則有羅梓駿、安永佳、何振廷及畢頓四名傑志青訓兵任正選。傑志會長伍健上周六在社交平台貼文回應球迷投訴，他指：「球隊在每場比賽面對不同問題，排陣可能都要作出不同取捨。要了解球隊用本土球員的想法，應該參考全季用人安排。」他表示隊內常規正選有李毅凱、陳晉一、安永佳、鄭展龍等，間歇性有羅梓駿、賓紀文、史雲斯頓、畢頓及何振廷等，他指：「年輕球員人數不少，但李毅凱選擇離隊，陳晉一剛做完手術，安永佳連續踢了好幾場要休息，而史雲斯頓及畢頓剛傷癒，狀態未足。」

他補充指對飛馬一仗教練用上鄭展龍和何振廷，而將羅梓駿和賓紀文放在後備席覺得無可厚非，並請球迷相信球隊相信教練團。「球員不會因為他年輕或本土就一定取得正選。在同樣的能力和狀態條件下，傑志會盡量起用較年輕和有香港護照的球員，這就是傑志用人的策略。」